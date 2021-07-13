Вакцина Johnson & Johnson увеличила риск развития редкого заболевания

Регулирующий орган в США намерен объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам источников издания, с таким заявлением собирается выступить Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Как отмечают специалисты этого ведомства, у пациентов, которые получили этот препарат в США, примерно в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре — аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. При этом медики полагают, что шансы на развитие этого заболевания низки.

Согласно предварительным данным, были выявлены около 100 случаев развития данного синдрома среди людей, которые получили данный препарат. Пациенты с таким заболеванием по большей части выздоравливают. Также регулятор считает, что преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, в значительной степени перевешивают возможный вред.

Ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что препарат Janssen от компании Johnson & Johnson не рекомендуют применять для пациентов с синдромом капиллярной утечки, при котором плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов.