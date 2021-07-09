Девушки начали массово рассказывать о росте груди после вакцинации

Американка сделала вакцину от коронавируса и порадовалась ее неожиданному побочному эффекту. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогерша Эль Маршалл (Elle Marshall) опубликовала видео, в котором рассказала об изменениях во внешности, связанных с инъекцией американского препарата Pfizer. По словам блогерши, после вакцинации ее грудь увеличилась на два размера. «Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего», — пояснила автор видео.

Публикация девушки стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров. Выяснилось, что Маршалл не единственная, кто столкнулся с необычным побочным эффектом вакцины — зрители ролика массово рассказали в комментариях под постом об аналогичном действии Pfizer. «Я долго не могла понять, что со мной», «Вау, я не одна», «Со мной произошло то же самое!» — высказывались пользователи сети.

В июне сообщалось, что жительница английского города Уисбеч графства Кембриджшир лишилась голоса из-за прививки от коронавируса. Художница София Гомес (Sofia Gomes) получила вторую дозу вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca и через несколько часов потеряла голос.