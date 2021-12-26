В центре Гамалеи заявили о способности омикрона очень быстро вытеснять дельту

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что новый омикрон-штамм коронавируса в странах, где он получил распространение, начинает очень быстро вытеснять штамм дельта. Его слова в воскресенье, 26 декабря, приводит ТАСС.

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что омикрон очень быстро начинает вытеснять дельту», — уточнил специалист.

Гущин добавил также, что не считает верным мнение о том, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной». Ранее такое предположение озвучила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она заявила, что омикрон может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию.

По данным оперштаба на 26 декабря, в России выявили 23 721 новый случай коронавируса за сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 392 020.