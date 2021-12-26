Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 23 721 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 23 721 новый случай коронавируса

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за прошедшие сутки выявили 23 721 новый случай коронавируса. Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 10 392 020. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 721новый случай COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее, 25 декабря, в стране зафиксировали 24 946 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и в Московской области (1565). Меньше всего — в Республике Тыва (13 случаев), в Ненецком (7 случаев) и Чукотском (3 случая) автономных округах.

За сутки умерли 968 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 304 218 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 37 285, общий — 9 259 771.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Курящим россиянам пригрозили штрафом
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме
Умер лауреат Нобелевской премии мира
В Совфеде назвали условие сохранения СССР в 1991 году
UFC представил лучшие нокауты 2021 года
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса
ДНР обвинила Украину в ракетном обстреле Горловки
В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter