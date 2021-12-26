В России выявили 23 721 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 23 721 новый случай коронавируса. Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 10 392 020. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее, 25 декабря, в стране зафиксировали 24 946 случаев заражения.
Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и в Московской области (1565). Меньше всего — в Республике Тыва (13 случаев), в Ненецком (7 случаев) и Чукотском (3 случая) автономных округах.
За сутки умерли 968 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 304 218 человек.
Суточный показатель выздоровлений составил 37 285, общий — 9 259 771.