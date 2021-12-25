В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 368 299. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

24 946 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 24 703 заражения, менее 25 тысяч заражений зарегистрировали впервые с 1 октября.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072) и в Московской области (1431). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Тыва (15 случаев).

За сутки скончался 981 пациент с COVID-19, всего с начала пандемии в России умерли 303 250 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 42 107, общий — 9 222 486. Накануне выздоровели 41 213 пациентов.