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В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 24 946 новых случаев коронавируса

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 368 299. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

24 946
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 24 703 заражения, менее 25 тысяч заражений зарегистрировали впервые с 1 октября.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072) и в Московской области (1431). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Тыва (15 случаев).

За сутки скончался 981 пациент с COVID-19, всего с начала пандемии в России умерли 303 250 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 42 107, общий — 9 222 486. Накануне выздоровели 41 213 пациентов.

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Варвара Кошечкина
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