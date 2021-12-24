В России выявили менее 25 тысяч новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 24 703 новых случая заражения коронавирусом — менее 25 тысяч заражений выявили впервые с 1 октября. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 343 353. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 24 декабря.

24 703 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 25 667 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2126), Санкт-Петербурге (2117) и в Московской области (1270). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (9 случаев) и в Республике Тыва (17 случаев).

За сутки скончались 998 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 302 269 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 41 213, общий — 9 180 379.

По данным оперштаба на 17 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привиты 70 831 362 человека.