Гинцбург заявил о финальной стадии создания образца «Спутника V» против омикрона

Образец российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против омикрон-штамма почти готов. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

По его словам, заменить существующий вариант «Спутника V» можно за два с половиной-три месяца.

Директор центра имени Гамалеи добавил, что в Москве до 30 процентов случаев инфицирования приходится на омикрон-штамм.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый рост заболеваемости в стране неизбежен. Она отметила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.