В РФПИ дали оценку эффективности вакцины «Спутник V» против омикрона

Вакцина «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма коронавируса. Такую оценку дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит Twitter-аккаунт российского препарата от COVID-19.

Дмитриев подчеркнул, что самой большой проблемой является мутация коронавируса, поэтому специалистам необходимо убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих изменений. Он добавил, что в этом отношении платформа «Спутника V» работает очень хорошо.

Глава РФПИ также обратил внимание на то, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин. В связи с этим он отметил важность партнерства между производителями.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко описал симптоматику заражения омикрон-штаммом. По его утверждению, у большей части россиян регистрируют головную боль и насморк. Также заболевшие омикроном жалуются на заложенность носа, першение в горле и усталость.