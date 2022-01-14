Глава Минздрава описал симптоматику заражения омикрон-штаммом

У большинства заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в России регистрируют головную боль и насморк. Такую симптоматику описал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого идет на YouTube.

Кроме того, по его словам, заболевшие омикроном жалуются на заложенность носа, першение в горле и усталость.

Мурашко подчеркнул, что на детей приходится 15 процентов случаев инфицирования COVID-19 в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что омикрон-штамм коронавируса достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла.

Она отметила, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники. Соответственно, человек становится опасным и заразным уже в первые сутки до того, как понимает, что заболел.

