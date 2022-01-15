В ВОЗ рассказали о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия все еще находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на меньшую летальность омикрон-штамма. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович отметила, что, хотя рост смертности при омикроне гораздо ниже, чем при дельта-штамме, не надо ошибаться насчет настоящих тенденций. Она подчеркнула, что Россия находится на пике эпидемии и призвала «держаться».

Ранее представитель ВОЗ рассказала, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил международной организации всю документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Так она прокомментировала процесс одобрения российской вакцины.

