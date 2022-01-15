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В ВОЗ рассказали о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель ВОЗ Вуйнович: Россия еще находится на пике эпидемии коронавируса

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия все еще находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на меньшую летальность омикрон-штамма. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович отметила, что, хотя рост смертности при омикроне гораздо ниже, чем при дельта-штамме, не надо ошибаться насчет настоящих тенденций. Она подчеркнула, что Россия находится на пике эпидемии и призвала «держаться».

Ранее представитель ВОЗ рассказала, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил международной организации всю документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Так она прокомментировала процесс одобрения российской вакцины.

Марина Совина
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