РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»
Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ предоставил все необходимые документы по «Спутнику V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как отметила Вуйнович, фонд предоставил все необходимые документы. Так она прокомментировала процесс одобрения российской вакцины.
Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что Европа и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могут признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в январе. Перед этим в МИД России сообщили, что видят некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания препарата со стороны ВОЗ.