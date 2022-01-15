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РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ предоставил все необходимые документы по «Спутнику V»

Фото: Lev Vlasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметила Вуйнович, фонд предоставил все необходимые документы. Так она прокомментировала процесс одобрения российской вакцины.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что Европа и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могут признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в январе. Перед этим в МИД России сообщили, что видят некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания препарата со стороны ВОЗ.

Марина Совина
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