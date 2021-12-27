Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V»

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вопрос регистрации вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус обсудили по телефону вопрос регистрации российской вакцины «Спутник V».

Лавров и Гебрейесус обсудили вопросы сотрудничества и признание на международном уровне документов о вакцинации от COVID-19. «В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Министр положительно отметил намерение стран-членов ВОЗ начать работу над новыми международными правовыми документами для борьбы с пандемиями в будущем, и подтвердил приверженность России к сотрудничеству с ВОЗ и другими государствами для достижения этой цели.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что пандемия COVID-19 не является последней, и всему человечеству необходимо готовиться к следующей. Он призвал уделить вопросу будущих пандемий должное внимание и инвестиции.

Ранее Гуттереш выступил за признание ВОЗ российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», отметив, что этот процесс уже идет. «Мы, конечно, приветствовали бы признание вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет», — заявил генсек ООН.