Генсек ООН призвал готовиться к следующей пандемии

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что пандемия COVID-19 не является последней для человечества, необходимо готовиться к следующей. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», — написал Гутерреш.

Он напомнил о международном дне противоэпидемической готовности, который ежегодно отмечается в мире 27 декабря и призвал уделить вопросу вероятных пандемий должное внимание и инвестиции.

Ранее Гуттереш выступил за признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», отметив, что этот процесс уже идет. «Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет», — заявил генсек ООН.