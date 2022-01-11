Российский вирусолог предположил сроки признания «Спутника V» в Европе

Европа и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могут признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в январе. Об этом заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, его слова приводит «360».

Такое мнение специалист выразил после признания стандартов производства «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Такие шансы есть. Нет никаких оснований считать, что наша вакцина хуже, чем те вакцины, которые уже утверждены этим ведомством», — сказал вирусолог.

После этого российской вакцине будет открыт путь в Европу, заключил Альтштейн.

В начале января в МИД России сообщили, что видят некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны ВОЗ.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о необходимости взаимного признания вакцин. Глава государства указал на то, что победа над пандемией COVID-19 невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.