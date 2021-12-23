Путин заявил о необходимости взаимности признания вакцин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости взаимного признания вакцин. Об этом глава государства сказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС, отвечая на вопрос обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова.

Президент указал на то, что победа над пандемией невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.

«Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве», — отметил президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Всемирной организации здравоохранения признать «Спутник V» в ближайшие месяцы.

Делегация ВОЗ должна прибыть в Россию в январе 2022 года.

