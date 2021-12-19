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В Кремле назвали сроки признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Дмитрий Песков заявил, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Подробности он раскрыл в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля заявил, что вопрос признания ВОЗ «Спутника V» будет решен уже в ближайшие месяцы. По его словам, после этого одобрить российский препарат должны европейские страны.

Песков добавил, что можно долго рассуждать, почему международная организация еще не признала российскую вакцину, и с чем это связано, — с предвзятым отношением к России или с бюрократическими проблемами.

«Возникают трудности, связанные с заполнением документов, связанные с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то "поженить", нужно время», — уточнил он.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием «Спутника V» одобрением российского препарата. По ее словам, организация в настоящее время ждет дополнительные данные о вакцине. При этом она отметила, что процесс оценки препарата специалистами продолжается.

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Евгения Наумова
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