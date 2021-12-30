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Основные антитела оказались бесполезными против омикрон-варианта

Немецкие ученые показали устойчивость штамма омикрон против нейтрализующих антител

Изображение: Markus Hoffmann

Ученые Института исследований приматов в Геттингене (Германия) выяснили, что омикрон-вариант коронавируса устойчив к основным антителам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Исследователи показали, что антитела выздоровевших людей практически не ингибируют омикрон-вариант. Антитела после двух вакцинаций BioNTech-Pfizer также показали значительно сниженную эффективность, однако после третьей дозы эффективность в некоторой степени восстанавливается. Гетерологичная вакцинация Oxford-AstraZeneca и BioNTech-Pfizer также характеризуется повышенной защитой против штамма омикрон.

SARS-CoV-2, похоже, распространяется быстрее, чем любой предыдущий штамм, и вскоре может доминировать во всем мире. Инфекция SARS-CoV-2 и вакцинация приводят к выработке антител, которые в значительной степени способствуют защите от тяжелого заболевания, несмотря на сниженную нейтрализующую способность антител.

В настоящее время для лечения COVID-19 используются комбинации антител казиривимаб и имдевимаб, этесевимаб и бамланивимаб. Однако ученые показали, что эти антитела в значительной степени неэффективны против S-белка омикрона. В то же время сотровимаб является исключением и может быть полезен для лечения коронавирусной инфекции.

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Александр Еникеев
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