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В Pfizer назвали сроки готовности вакцины от омикрон-штамма

Гендиректор Pfizer Бурла: вакцина против омикрон-штамма будет готова в марте

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к весне. Об этом сообщает CNBC.

«Эта вакцина будет готова в марте», — отметил он. Бурла подчеркнул, что часть производственного процесса уже началась. По его словам, препарат будет эффективен не только против омикрон-штамма, но и против других разновидностей коронавирусной инфекции.

Ранее ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Авторы исследования пришли к выводу, что омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса и повышение смертности, если не принять дополнительных мер.

Марина Совина
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