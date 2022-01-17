Спрогнозирован пик заболеваемости омикрон-штаммом в России

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса может произойти в России 22 января. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данный исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

По их прогнозу, 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. Отмечается, что на пике пятой волны COVID-19 статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирусную инфекцию, может вырасти до показателя 85 700 в сутки.

Прогнозы IHME строятся на основе предыдущих тенденций и обновляются каждые две недели. Ожидается, что пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года.

Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов в свою очередь отметил, что рост заболеваемости будет стремительным. По его мнению, пик может произойти в феврале или ближе к марту. Он отметил, что не доверяет математическим моделям из-за отсутствия достоверной статистики.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что из-за высокой заразности омикрона им могут переболеть почти все россияне. При этом он подчеркнул, что вакцинированные будут легче переносить инфекцию.