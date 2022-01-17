Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России

Вирусологи рассказали, как будет развиваться пятая волна заболеваемости коронавирусом в России, пишет «Ридус».

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов призвал не паниковать из-за омикрон-штамма COVID-19. Несмотря на повышенную контагиозность, новый вид коронавируса переносится легче предшественника — дельты, напомнил он. По мнению эксперта, человеческий организм справляется с омикроном, примерно, как с ОРВИ. «Им болеют легко, задача системы здравоохранения — организовать на раннем этапе диагностику по штаммам: дельта и омикрон. Первый лечить стационарно, второй — амбулаторно», — объяснил он.

По мнению Жемчугова, пик распространения штамма и заболеваемости наступит в субботу, 22 января. Вирусолог Владимир Скулачев считает: вероятнее всего, на эту дату придется старт новой волны пандемии в стране. «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — спрогнозировал он.

Ранее были опубликованы данные исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Согласно подсчетам ученых, на пике пятой волны COVID-19 статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирусную инфекцию, может вырасти до показателя 85,7 тысячи в сутки.