Академик РАН описал заразность омикрона фразой «мы все переболеем»

Заразность омикрон-штамма настолько высока, что, скорее всего, из-за него в той или иной форме COVID-19 переболеют все. Таким мнением с изданием «Петербургский дневник» поделился член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

При этом Чумаков уверен, что увеличение заразности вируса идет параллельно уменьшению его патогенности, и с каждой новой волной инфекция будет все сильнее приближаться к статусу обычного сезонного заболевания.

Сложившуюся ситуацию он описал фразой «в конце концов мы все переболеем». Тем не менее академик подчеркнул, что вакцинированные будут легче переносить инфекцию.

В четверг, 13 января, академик Чумаков рассказал, что продолжительность волны омикрон-штамма составит два или три месяца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса может стать не последней из тех, с которыми столкнется человечество в ближайшем будущем. Он призвал в ближайшее время отладить систему защиты от новых биологических угроз.