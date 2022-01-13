Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Академик РАН описал заразность омикрона фразой «мы все переболеем»

Академик РАН Чумаков: мы все переболеем COVID-19 из-за омикрон-штамма

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Заразность омикрон-штамма настолько высока, что, скорее всего, из-за него в той или иной форме COVID-19 переболеют все. Таким мнением с изданием «Петербургский дневник» поделился член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

При этом Чумаков уверен, что увеличение заразности вируса идет параллельно уменьшению его патогенности, и с каждой новой волной инфекция будет все сильнее приближаться к статусу обычного сезонного заболевания.

Сложившуюся ситуацию он описал фразой «в конце концов мы все переболеем». Тем не менее академик подчеркнул, что вакцинированные будут легче переносить инфекцию.

В четверг, 13 января, академик Чумаков рассказал, что продолжительность волны омикрон-штамма составит два или три месяца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса может стать не последней из тех, с которыми столкнется человечество в ближайшем будущем. Он призвал в ближайшее время отладить систему защиты от новых биологических угроз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Врач развеял миф о замороженных овощах
Единственный претендующий на Кокорина клуб отказался от него
Лавров назвал конкретный результат переговоров с США и НАТО по безопасности
Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США
Заявление МИД обвалило российский рынок
В Норильске и на Таймыре завершилась полярная ночь
Россия отказалась обсуждать требования США о возвращении своих войск в казармы
В МИД заявили об отказе НАТО обсуждать основные требования России
Российские миротворцы улетят из Казахстана последними
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter