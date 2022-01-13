Мишустин сделал прогноз о дальнейшем течении пандемии коронавируса
Мишустин: пандемия COVID-19 может стать не последней, России нужно к этому подготовиться
Пандемия COVID-19 может стать не последней, России нужно к этому подготовиться. Такой прогноз о дальнейшем течении инфекции сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Он призвал в ближайшее время отладить систему защиты от новых биологических угроз.
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Глава кабмина подчеркнул, что сейчас задачей номер один являются забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
Мишустин ранее сообщал, что доля тех, кто привился хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса, в целом по миру приблизилась к 60 процентам.
Он поручил Минздраву до 14 января подготовить дополнительные меры, которые позволят предотвратить распространение омикрон-штамма в России.