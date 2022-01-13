Мишустин поручил подготовить меры по предотвращению распространения омикрона

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 января подготовить дополнительные меры, которые позволят предотвратить распространение омикрон-штамма в России. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Премьер-министр также поручил ведомству оценить степень готовности медицинских учреждений к развертыванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Также необходимо разработать для сотрудников кол-центров памятку по работе с теми россиянами, у которых подтвержден COVID-19 и которые лечатся дома.

Регионы и Минздрав должны увеличить объемы тестирования населения. Помимо этого, Мишустин поручил Минцифры обеспечить готовность службы 112 к возможному увеличению числа обращений граждан.

До 21 января нужно внести проект решения о финансировании исследований интраназальной вакцины от COVID-19, говорится в сообщении правительства.

Ранее президент России Владимир Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии. В связи с этим Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».