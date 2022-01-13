Мишустин заявил о 60 процентах вакцинированных от коронавируса в мире

Доля тех, кто привился хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса, приблизилась в целом по миру к 60 процентам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60 процентам — это несколько миллиардов человек», — сказал он.

Премьер-министр также поручил Минздраву до 14 января подготовить дополнительные меры, которые позволят предотвратить распространение омикрон-штамма в России.

Ранее президент России Владимир Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии. В связи с этим Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

