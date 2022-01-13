Академик РАН рассказал о длительности волны омикрона

Длительность волны заражений омикрон-штаммом, которая сейчас начинается в России, составит порядка двух-трех месяцев. Об этом член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал изданию «Петербургский дневник».

Академик отметил, что у тех, кто пока не сделал прививку, остается совсем немного времени, чтобы «попасть в последний вагон» перед началом взрывного роста числа заражений.

Чумаков убежден, что у всех вакцинированных заболевание омикрон-штаммом будет проходить легче, чем у непривитых.

В четверг, 13 января, стало известно, что в Финляндии умер заразившийся омикрон-штаммом ребенок. В данный момент не ясно, была ли смерть вызвана исключительно последствиями коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения разработать пакет мер, направленных на борьбу с распространением омикрон-штамма в России. В частности, он предусматривает возможность увеличения коечного фонда, а также расширения тестирования среди населения.