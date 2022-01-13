Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Академик РАН рассказал о длительности волны омикрона

Академик Чумаков: волна омикрона продлится два-три месяца

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Длительность волны заражений омикрон-штаммом, которая сейчас начинается в России, составит порядка двух-трех месяцев. Об этом член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал изданию «Петербургский дневник».

Академик отметил, что у тех, кто пока не сделал прививку, остается совсем немного времени, чтобы «попасть в последний вагон» перед началом взрывного роста числа заражений.

Чумаков убежден, что у всех вакцинированных заболевание омикрон-штаммом будет проходить легче, чем у непривитых.

В четверг, 13 января, стало известно, что в Финляндии умер заразившийся омикрон-штаммом ребенок. В данный момент не ясно, была ли смерть вызвана исключительно последствиями коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения разработать пакет мер, направленных на борьбу с распространением омикрон-штамма в России. В частности, он предусматривает возможность увеличения коечного фонда, а также расширения тестирования среди населения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Конкурент Зеленского захотел поднять зарплаты полицейским
В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США
Боррель назвал неприемлемыми предложения России по нерасширению НАТО
Экс-губернатору Фургалу вменили преступления с ущербом в три миллиарда рублей
Лавров рассказал об обещаниях США ответить по гарантиям безопасности
Москвичам пообещали «барическую ложбину» из-за атмосферного давления
Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности
Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID-19
Горбачев-фонд ответил на новости об иске к экс-президенту из-за гибели литовцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter