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В Финляндии впервые умер зараженный коронавирусом ребенок

Yle: в Финляндии впервые зарегистрировали смерть ребенка, связанную с заражением COVID-19

Фото: Sari Gustafsson / Lehtikuva / Reuters

В городе Лайхия в Финляндии умер ученик начальной школы, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает Yle.

Таким образом, в стране впервые зарегистрировали смерть ребенка, связанную с инфицированием COVID-19. На данный момент остается неясным, был ли летальный исход вызван исключительно коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Представитель городской администрации Маркку Лаукконен отметил, что школьник находился в группе повышенного риска по заражению COVID-19. Он заявил, что смерть ребенка потрясла его, и выразил соболезнования родственникам.

9 января стало известно, что в США суточное число смертей от последствий заболевания коронавирусом резко выросло на 18,21 процента на фоне распространения омикрон-штамма. Так, с 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1142 до 1350. Этот показатель оказался самым высоким с октября 2021-го.

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Екатерина Андреева
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