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В США резко выросло число смертей от коронавируса

В США суточное число смертей от последствий коронавируса резко выросло на 18,21 процента

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США суточное число смертей от последствий заболевания коронавирусом резко выросло на 18,21 процента на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Так, с 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1142 до 1350. Этот показатель оказался самым высоким с октября 2021 года. Количество регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом с начала этого года увеличилось на 48,11 процента, с 414,9 тысячи до 614,5 тысячи.

В общей сложности в США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 59,4 миллиона, умерли 836 тысяч человек. США продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19. Политик заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль. «У нас получится это контролировать. Новая норма — это не то, что сейчас происходит, будет лучше», — отметил он.

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Марина Совина
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