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Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19

Президент США Байден: пандемию коронавируса удастся взять под контроль
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент США Джо Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль. «У нас получится это контролировать. Новая норма — это не то, что сейчас происходит, будет лучше», — отметил он.

Байден заявил, что коронавирусная инфекция «здесь не для того, чтобы остаться», хотя она и будет присутствовать в дальнейшем. Он добавил, что в настоящее время есть инструменты для преодоления пандемии.

Ранее в январе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек рост госпитализаций в стране из-за появления омикрон-штамма коронавируса. По его словам, вероятность резкого роста госпитализаций больных из-за распространения омикрон-штамма коронавируса сохраняется, хотя пока данный показатель растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев заражения.

Марина Совина
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