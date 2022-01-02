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В США предрекли рост госпитализаций из-за омикрон-штамма

Инфекционист Фаучи: вероятность резкого роста госпитализаций из-за омикрона сохраняется

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN предрек рост госпитализаций в стране из-за появления омикрон-штамма.

Инфекционист заявил, что вероятность резкого роста госпитализаций больных из-за распространения омикрон-штамма коронавируса сохраняется, хотя пока данный показатель растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев заражения.

По его словам, когда случаев заражения много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, сохраняется опасность «взрывного роста числа госпитализаций».

Фаучи подчеркнул, что необходимо следить не за общим количеством выявляемых случаев, а за значительно более умеренным ростом числа госпитализаций.

Ранее директор центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм заявил, что в предстоящие недели жители США столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса.

Марина Совина
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