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В США предупредили о коронавирусной буре

Эксперт Университета Миннесоты: США ждет «драматический» рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В предстоящие недели жители США столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса, предупредил в эфире MSNBC директор центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм.

«Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется все наше общество», — пояснил специалист. Он считает, что в предстоящие недели можно ожидать «драматического» роста числа заражений.

Ранее пик заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи: по его оценкам, самой острой ситуация станет в конце января. Выход на пиковые заражения займет несколько недель, сейчас в США по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста числа заражений.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы только 61,9 процента населения США. Выявлено около 55 миллионов случаев болезни.

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Платон Щукин
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