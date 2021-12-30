В США спрогнозировали пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в интервью NewsNation спрогнозировал пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в стране. По его мнению, он придется на конец января.

Главный инфекционист отметил, что с учетом территории Соединенных Штатов и ситуации с вакцинацией выход на пиковые значения займет больше пары недель. В настоящее время по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста числа заражений.

«Несомненно, мы все еще находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тысяч случаев. Это пандемия. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдем к фазе, когда у нас будет хороший контроль. Но сейчас нас там нет», — подчеркнул Фаучи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 61,9 процента населения США полностью вакцинированы. Страна находится в лидерах по числу заражений и летальных исходов из-за коронавируса. Выявлено более 54,7 миллионов случаев болезни.

Ранее Фаучи заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни, однако его трансмиссивность угрожает системе здравоохранения. По его словам, большое число случаев заражение омикрон-штаммом может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания.

