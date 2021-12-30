Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США спрогнозировали пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса

Главный инфекционист Фаучи: пик заболеваемости омикроном в США придется на конец января
Энтони Фаучи

Энтони Фаучи. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в интервью NewsNation спрогнозировал пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в стране. По его мнению, он придется на конец января.

Главный инфекционист отметил, что с учетом территории Соединенных Штатов и ситуации с вакцинацией выход на пиковые значения займет больше пары недель. В настоящее время по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста числа заражений.

Материалы по теме:
Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Пандемия из пробирки.Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
31 июля
«Нехватка вакцин — это позор» Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Нехватка вакцин — это позор»Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
8 сентября

«Несомненно, мы все еще находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тысяч случаев. Это пандемия. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдем к фазе, когда у нас будет хороший контроль. Но сейчас нас там нет», — подчеркнул Фаучи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 61,9 процента населения США полностью вакцинированы. Страна находится в лидерах по числу заражений и летальных исходов из-за коронавируса. Выявлено более 54,7 миллионов случаев болезни.

Ранее Фаучи заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни, однако его трансмиссивность угрожает системе здравоохранения. По его словам, большое число случаев заражение омикрон-штаммом может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин выступит с новогодним поздравлением россиян
Рублю спрогнозировали укрепление в 2022 году
Самолет США вновь провел разведку над востоком Украины
Врач-диетолог поставил точку в вопросе о сроке годности оливье
Назван способ избежать переедания на Новый год
В Молдавии оценили политику в отношении России
Украинские власти обвинили в намерении сдать свою страну
Разговор Путина и Байдена завершился
Названы сроки принятия решения о выдаче россиянина Франчетти Украине из Чехии
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter