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В США предупредили об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения

Главный инфекционист США Фаучи: заразность омикрона угрожает системе здравоохранения США
Энтони Фаучи

Энтони Фаучи . Фото: Leah Millis / Reuters

Новый омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни, однако его трансмиссивность угрожает системе здравоохранения, заявил телеканалу ABC главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, большое число случаев заражение омикрон-штаммом может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. «И мы особенно беспокоимся о непривитых, они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей», сказал он.

Фаучи добавил, что по мере распространения нового варианта коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах число новых случаев, вероятно, будет продолжать расти. «Среднее значение за прошлую неделю составляло около 150 тысяч, и оно, вероятно, будет намного выше», — отметил инфекционист.

Ранее Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Главный инфекционист США подчеркнул, что новый штамм обладает необычайными возможностями распространения, и предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

Марина Совина
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