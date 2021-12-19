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Главный инфекционист США предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрона

Главный инфекционист США Фаучи: риск заражения омикроном есть даже у вакцинированных
Энтони Фаучи

Энтони Фаучи. Фото: Kevin Dietsch / Pool / Reuters

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит The Guardian.

Главный инфекционист США подчеркнул, что новый штамм обладает необычайными возможностями распространения, и предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти. По его мнению, в некоторых регионах страны это может вызвать нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, Фаучи предупредил, что предстоящий период отпусков повысит риск заражения даже у вакцинированных людей.
В связи с этим он призвал американцев делать прививки и носить маски.

Ранее Фаучи назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса из всех, что были зафиксированы в настоящее время.

Ксения Назарова
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