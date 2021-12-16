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Главный инфекционист США назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи: омикрон-штамм наиболее легко передает COVID-19
Энтони Фаучи

Энтони Фаучи. Фото: Stefani Reynolds / CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса из всех, что были зафиксированы в настоящее время. Его слова передает ТАСС.

По его словам, омикрон-штамм наиболее легко передает COVID-19, а число случаев заражения именно этим вариантом удваивается в среднем каждые три дня. «Омикрон очень скоро возьмет на себя доминирующую роль. Предполагаю, это произойдет в течение нескольких недель», — предположил он.

Ранее о риске омикрона вытеснить дельта-штамм коронавируса рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он предположил, что, возможно, у омикрона инкубационный период будет составлять порядка 12-14 дней.

До этого Энтони Фаучи также заявлял о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин.

Марина Совина
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