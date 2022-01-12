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Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под омикрон-штамм

Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Так оценил необходимость изменения состава вакцины директор центра имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, его цитирует «Интерфакс».

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«Остается та же самая рекомендация — вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев», — сказал Гинцбург.

По его словам, заявление производителей иностранных вакцин о разработке модификации составов препаратов связано с тем, что их прививки не действуют против южноафриканского штамма.

Способность вакцины «Спутник V» противостоять омикрон-штамму коронавируса подтверждают совместные исследования центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, подчеркнул Гинцбург.

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Анастасия Шейкина
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