Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под омикрон-штамм

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Так оценил необходимость изменения состава вакцины директор центра имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, его цитирует «Интерфакс».

«Остается та же самая рекомендация — вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев», — сказал Гинцбург.

По его словам, заявление производителей иностранных вакцин о разработке модификации составов препаратов связано с тем, что их прививки не действуют против южноафриканского штамма.

Способность вакцины «Спутник V» противостоять омикрон-штамму коронавируса подтверждают совместные исследования центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, подчеркнул Гинцбург.