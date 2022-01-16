В России захотели создать вакцину против COVID-19 на основе нескольких штаммов

В России хотят создать поливалентную вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов COVID-19, таких как «дельта» и «омикрон». Разработкой занимаются ученые центра имени Гамалеи, уточнил в эфире телеканала «Россия-1» замглавы учреждения Денис Логунов, его слова приводит ТАСС.

«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса — прим. «Ленты.ру») и "омикрон" <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что подобный препарат сможет гарантировать защиту от новых вариантов вируса, появившихся на основе разных штаммов.

Логунов также оценил текущую эпидемобстановку и указал, что появление омикрона неизбежно приведет к росту заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока эта волна не пройдет, «расслабляться рано». «Идея вакцинации населения от ковида [заключается в] сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность», — заключил он.

Ранее российский врач-биофизик Нелли Соседова раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса.