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Врач раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса

Врач-биофизик Соседова: назальная вакцина от COVID-19 создает местный иммунитет

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Назальная вакцина от коронавируса будет создавать местный иммунитет на слизистых носа. Принцип действия препарата раскрыла врач-биофизик Нелли Соседова, передает Telegram-канал «Радио Sputnik».

«На слизистых носа образуются иммуноглобулины А, которые очень быстро создают барьер, в отличие от иммуноглобулинов G, формирующихся при введении внутримышечной вакцины», — рассказала эксперт. При этом она подчеркнула, что говорить о длительном иммунитете пока стоит с осторожностью, так как иммуноглобулины А могут выводиться из организма так же быстро, как и появляются.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. Она станет доступной для россиян в 2022-м. По словам эксперта, если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента.

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Виктория Кондратьева
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