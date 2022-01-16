Гинцбург раскрыл детали о назальной вакцинации от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Детали о вакцинации он раскрыл в беседе с РИА Новости.

По его словам, если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента. Отмечается, что назальная вакцина от COVID-19 станет доступна для россиян в 2022 году.

Ранее Гинцбург рассказал россиянам, какой препарат стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» препаратом, которым следует повторно ревакцинироваться пожилым россиянам. Им Гинцбург посоветовал выбрать два компонента этой прививки. Остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

