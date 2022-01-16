Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург раскрыл детали о назальной вакцинации от COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Детали о вакцинации он раскрыл в беседе с РИА Новости.

По его словам, если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента. Отмечается, что назальная вакцина от COVID-19 станет доступна для россиян в 2022 году.

Ранее Гинцбург рассказал россиянам, какой препарат стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» препаратом, которым следует повторно ревакцинироваться пожилым россиянам. Им Гинцбург посоветовал выбрать два компонента этой прививки. Остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Представлен новый электромобиль Tesla
Россияне начали складировать мешки с мусором прямо в подъезде
Гинцбург раскрыл детали о назальной вакцинации от COVID-19
В Чили после извержения вулкана закрыли пляжи из-за возможного цунами
Гематолог предупредил об опасности появления синяков у больных COVID-19
Инвестор предсказал рост акций «Газпрома» и других компаний в 2022 году
Президент Чехии раскритиковал дипломатический бойкот Олимпиады в Китае
Верховного лидера Ирана навсегда заблокировали в Twitter из-за видео о Трампе
Жители Мали вышли на митинг в поддержку России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter