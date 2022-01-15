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В центре Гамалеи назвали препараты для повторной ревакцинации

Глава центра Гамалеи Гинцбург призвал пожилых повторно ревакцинироваться «Спутником V»
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какой препарат стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Об этом специалист сообщил РИА Новости.

Повторная ревакцинация

Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» препаратом, которым следует повторно ревакцинироваться пожилым россиянам. Им Гинцбург посоветовал выбрать два компонента этой прививки. Остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V»

Александр ГинцбургГлава центра Гамалеи

Защита от омикрона

Гинцбург признался, что заразился омикрон-штаммом коронавируса, однако ему удалось избежать болезни благодаря «Спутнику V». Он был инфицирован, но не наблюдал у себя никаких симптомов новой мутации COVID-19.

Ученый рассказал, что сдал соответствующие анализы после поездки за границу. Гинцбург подчеркнул, что если бы у него отсутствовала возможность выявить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к омикрону, он бы так и не узнал о заражении.

Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на омикроне

Александр ГинцбургГлава центра Гамалеи

Специалист ранее заявлял, что конструирование «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса почти закончено. Однако он не видит необходимости в обновлении препарата. Ученый напомнил, что российская вакцина «Спутник V» действует против всех найденных мутаций коронавируса. «Нам с ним повезло», — отметил эксперт.

Новая волна

Гинцбург подчеркивал, что омикрон-штамм является более контагиозным по сравнению с другими вариантами коронавируса. Поэтому он «гораздо лучше» распространяется в популяции. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов предупредил, что омикрон-штамм станет доминирующим в России уже к концу января.

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с COVID-19 заявил, что вероятность повторного заражения инфекцией возросла до пяти раз. При этом ранее такой риск составлял менее одного процента. Мурашко призвал перенесших COVID-19 россиян через полгода после болезни пройти вакцинацию.

Особенности омикрона

По словам Мурашко, у многих заболевших омикроном в России наблюдается головная боль, насморк, першение в горле и усталость. Вирус также довольно стремительно размножается на слизистой верхних дыхательных путей — носа и горла.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на том же брифинге заявила, что отличительной чертой омикрон-штамма является его способность поражать детей. При этом наиболее уязвимой категорией людей перед омикроном являются пожилые люди, а также граждане с хроническими заболеваниями без иммунной защиты. Привитые россияне могут заразиться инфекцией, однако у них получится избежать тяжелого течения болезни.

Окончание пандемии

Директор центра Гамалеи полагает, что пандемия коронавируса завершится, если за полгода удастся привить большинство россиян. Он напомнил о необходимости регулярно проходить ревакцинацию.

70процентов
россиян должны привиться от COVID-19 для окончания пандемии

В противном случае пандемия может длиться еще очень долгое время, считает Гинцбург. «А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — подчеркнул он. По мнению ученого, ежедневно необходимо прививать от коронавируса 500-700 тысяч человек.

Марина Совина
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