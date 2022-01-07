Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для окончания пандемии, сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, пандемия завершится, когда властям удастся привить 70 процентов населения в течение шести месяцев. «Будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — добавил эксперт. Он также напомнил о необходимости ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки.

Ранее Гинцбург сообщил, что подросткам, как и взрослым, надо воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации от COVID-19. Специалист отметил, что им следует пожалеть себя и дать немного больше энергии иммунной системе.