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Гинцбург назвал условие для окончания пандемии

Гинцбург: пандемия завершится, когда 70% населения вакцинируются в течение шести месяцев
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для окончания пандемии, сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, пандемия завершится, когда властям удастся привить 70 процентов населения в течение шести месяцев. «Будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — добавил эксперт. Он также напомнил о необходимости ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки.

Ранее Гинцбург сообщил, что подросткам, как и взрослым, надо воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации от COVID-19. Специалист отметил, что им следует пожалеть себя и дать немного больше энергии иммунной системе. 

Марина Совина
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