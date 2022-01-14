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Гинцбург рассказал об инфицировании омикрон-штаммом

Глава центра Гамалеи Гинцбург, привитый «Спутником V»: я был инфицирован, но не болел
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса, но не болел, так как привился «Спутником V». Он заявил об этом РИА Новости.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V"», — уточнил Гинцбург.

По его словам, те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют вызванным новым штаммом коронавирусом. Он уточнил, что такие люди не узнают, что переболели, пока не сдадут тест на антитела и не посмотрят «вируснейтрализацию на "омикроне"». «Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — объяснил директор центра.

Ранее Гинцбург заявил, что новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета.

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 11 января, дала прогноз, согласно которому половина населения Европы заразится омикроном в ближайшие шесть-восемь недель.

Марина Совина
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