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В центре Гамалеи предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19 из-за омикрона

Замглавы центра Гамалеи Логунов предупредил, что омикрон-штамм станет доминирующим в РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов предупредил, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса в РФ до конца января. Об этом он заявил в интервью RT.

По его словам, в стране ожидается высокий подъем заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма. «Я думаю, что до конца января омикрон, конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — сказал замглавы центра, указав на важность прохождения вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Также специалист добавил, что регуляторы всех стран мира пошли по пути ревакцинации дабы сократить вероятность того, чтобы вирус мог реализовать свой патогенный потенциал.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что сейчас риск повторного заражения коронавирусом возрос до пяти раз. По словам министра, раньше риск повторного заболевания составлял менее одного процента, а сейчас появились публикации о пациентах, которые заразились после того, как перенесли инфекцию.

Марина Совина
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