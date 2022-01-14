Мурашко предупредил о возросшем риске повторного заражения COVID-19

В настоящее время риск повторного заражения коронавирусом возрос до пяти раз. Об этом предупредил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

По словам министра, раньше риск повторного заболевания составлял менее одного процента, а сейчас появились публикации о пациентах, которые заразились после того, как перенесли инфекцию.

Мурашко призвал граждан, перенесших COVID-19, через полгода сделать прививку доступными на отечественном рынке вакцинами.

Ранее глава Минздрава описал симптоматику заражения омикрон-штаммом. По его утверждению, у большей части россиян регистрируют головную боль и насморк. Также заболевшие омикроном жалуются на заложенность носа, першение в горле и усталость.