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11:34, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданное свойство чеснока

Врачи Малышева и Гандельман рассказали, что употребление чеснока улучшает потенцию

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали неожиданное свойство чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление этого продукта улучшает потенцию у мужчин. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи указали, что чеснок стимулирует выработку окиси азота — сосудорасширяющего вещества. «Механизм эрекции — одной из составляющих продолжения человеческого рода — это расширение сосудов», — отметил Гандельман. Если употреблять достаточное количество чеснока, то потенция у мужчины будет очень хорошая, подчеркнул он.

«В России эрекция — запретная тема, но это неотъемлемая часть жизни, и состояние сосудов полового члена принципиально важно», — заявила Малышева. Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда, добавила она. «Поэтому такому мужчине в первую очередь необходимо обратиться к кардиологу», — заключил Гандельман.

Ранее иммунолог и аллерголог Андрей Продеус рассказал, что чеснок также снижает риск возникновения рака. По его словам, 30 граммов чеснока в неделю — это достаточная доза для уменьшения риска онкологических заболеваний.

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    Асель Минбаева
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