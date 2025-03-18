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06:00, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева предупредила о повышающей риск инсульта позе для сна

Врач Елена Малышева заявила, что сон на животе повышает риск инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: QBR / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала об опасности одной позы для сна. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что сон на животе повышает риск инсульта. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Пожалуйста, запомните: когда вы спите на животе, повернув голову набок, может быть перекрыт кровоток в позвоночной артерии. В результате кровь перестанет поступать в мозг и у вас может развиться инсульт», — предупредила Малышева.

Врач добавила, что сон на животе особенно опасен для людей с гипертонией и атеросклерозом.

Ранее Малышева и иммунолог Андрей Продеус раскрыли правила для крепкого сна. В частности, специалисты посоветовали россиянам использовать маску для сна.

Вот это да!
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