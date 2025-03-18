Малышева предупредила о повышающей риск инсульта позе для сна

Врач Елена Малышева заявила, что сон на животе повышает риск инсульта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала об опасности одной позы для сна. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что сон на животе повышает риск инсульта. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Пожалуйста, запомните: когда вы спите на животе, повернув голову набок, может быть перекрыт кровоток в позвоночной артерии. В результате кровь перестанет поступать в мозг и у вас может развиться инсульт», — предупредила Малышева.

Врач добавила, что сон на животе особенно опасен для людей с гипертонией и атеросклерозом.

Ранее Малышева и иммунолог Андрей Продеус раскрыли правила для крепкого сна. В частности, специалисты посоветовали россиянам использовать маску для сна.