18:18, 14 мая 2026

В Петербурге женщина ограбила магазин под хитрым предлогом

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестная ограбила бутик дорогой одежды под хитрым предлогом. Подробности инцидента публикует 78.ru.

32-летняя женщина надела на себя несколько вещей из кашемира, сказав продавцам, что вскоре в магазин придет ее муж и оплатит понравившееся позиции. Однако супруг женщины так и не появился, и она выбежала на улицу, оттолкнув при этом консультанта.

В итоге сотрудники бутика догнали злоумышленницу, но та начала сопротивляться и пыталась вырваться. Очевидцы сообщили о конфликте и на место прибыл наряд Росгвардии. Известно, что нарушительницу доставили в отдел полиции, а украденную одежду у нее изъяли. Общая стоимость похищенных вещей составила 132 тысячи рублей.

В январе мужчина украл кольца на 1,9 миллиона рублей под предлогом выбора подарка для дочери.

