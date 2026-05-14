В Петербурге женщина ограбила магазин под хитрым предлогом

В Санкт-Петербурге женщина надела на себя вещи из кашемира и убежала из магазина

В Санкт-Петербурге неизвестная ограбила бутик дорогой одежды под хитрым предлогом. Подробности инцидента публикует 78.ru.

32-летняя женщина надела на себя несколько вещей из кашемира, сказав продавцам, что вскоре в магазин придет ее муж и оплатит понравившееся позиции. Однако супруг женщины так и не появился, и она выбежала на улицу, оттолкнув при этом консультанта.

В итоге сотрудники бутика догнали злоумышленницу, но та начала сопротивляться и пыталась вырваться. Очевидцы сообщили о конфликте и на место прибыл наряд Росгвардии. Известно, что нарушительницу доставили в отдел полиции, а украденную одежду у нее изъяли. Общая стоимость похищенных вещей составила 132 тысячи рублей.

