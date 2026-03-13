Буланова связала свою популярность с магическим амулетом

Буланова заявила, что амулет от друга-экстрасенса помог ей вернуть славу

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова связала свою возросшую популярность с использованием амулета. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Певица призналась, что амулет для защиты от негативного влияния ей подарил друг, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. «Такое впечатление, что ко мне вернулась слава как раз после того, как мне вручили этот рукотворный символ», — рассказала Буланова.

Исполнительница добавила, что почти всегда носит с собой этот амулет, хотя не может объяснить, как он работает. «Наверное, помогает, если у меня так резко взлетели рейтинги», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что количество концертов Булановой выросло в 11 раз за последние два года. По данным ТАСС, значительный рост связан с общим интересом к популярным исполнителям 1990-х и 2000-х и романтизацией эпохи. На фоне роста зрительского интереса средняя цена билетов на выступления артистки выросла на 52 процента.