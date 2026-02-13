Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
17:26, 13 февраля 2026Культура

Буланова увеличила количество концертов в 11 раз

Певица Татьяна Буланова стала выступать в 11 раз чаще и подняла цены на билеты
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Количество концертов заслуженной артистки России Татьяны Булановой выросло в 11 раз за последние два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным источника, значительный рост связан с общим интересом к популярным исполнителям 1990-х и 2000-х и романтизацией эпохи. Помимо Булановой, вторая волна популярности коснулась Леонида Агутина, Надежды Кадышевой, Алены Апиной, групп «Любэ», «Дискотека Авария», «Иванушки International» и других артистов.

Отмечается, что на фоне роста зрительского интереса выросла и средняя цена билетов на выступления. Так, билеты на концерты Булановой подорожали на 52 процента за два года, на концерты Надежды Кадышевой — на 54 процента.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что долгое время не могла побороть страх сцены. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что панически боялась сцены и зрителей, из-за чего ей пришлось взять длительную паузу в карьере.

