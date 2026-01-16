Буланова рассказала о своей главной фобии

Татьяна Буланова призналась, что много лет не могла справиться со страхом сцены

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что долгое время не могла побороть страх сцены. Об этом она рассказала Общественной службе новостей.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что панически боялась сцены и зрителей. По этой причине ей пришлось взять длительную паузу в карьере.

«Это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле», — объяснила Буланова. По словам певицы, сейчас ей помогает справиться с фобией поддержка молодой аудитории, к которой «не так страшно выходить».

Ранее Буланова выступила против введения налогов на средства контрацепции. Артистка подчеркнула, что сама всегда хотела иметь много детей и выступала «за продолжение жизни», но считает избыточным шагом введение НДС на презервативы ради роста рождаемости.