Буланова высказалась о налоге на презервативы

Певица Буланова выступила против введения налога на средства контрацепции

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила против введения налогов на средства контрацепции. Ее слова передает «Пятый канал».

Певица подчеркнула, что сама всегда хотела иметь много детей и выступала «за продолжение жизни». В то же время она считает избыточным шагом введение НДС на презервативы ради роста рождаемости.

«С точки зрения государства я бы вмешивалась только со стороны. Чтобы помогать молодым семьям, стимулировать, чтобы появлялись дети и не было одиночек», — заявила Буланова.

2 декабря стало известно, что власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости возвращают с 1 января 2026 года налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы. В то же время от НДС освобождаются услуги детских садов и яслей, по уходу за престарелыми и инвалидами, а также службы, связанные с бракосочетанием. Изменения знаменуют собой резкий поворот в демографической политике.