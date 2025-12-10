Буланова высказалась о налоге на презервативы

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила против введения налогов на средства контрацепции. Ее слова передает «Пятый канал».
Певица подчеркнула, что сама всегда хотела иметь много детей и выступала «за продолжение жизни». В то же время она считает избыточным шагом введение НДС на презервативы ради роста рождаемости.
«С точки зрения государства я бы вмешивалась только со стороны. Чтобы помогать молодым семьям, стимулировать, чтобы появлялись дети и не было одиночек», — заявила Буланова.
2 декабря стало известно, что власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости возвращают с 1 января 2026 года налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы. В то же время от НДС освобождаются услуги детских садов и яслей, по уходу за престарелыми и инвалидами, а также службы, связанные с бракосочетанием. Изменения знаменуют собой резкий поворот в демографической политике.